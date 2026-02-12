12 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONTRA O CRIME

Com drone, PM flagra tráfico no Campo dos Alemães; VEJA VÍDEO

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Drone flagrou crime
Drone flagrou crime

Três adolescentes foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (11) durante a Operação Impacto Integrada, realizada no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

VEJA O VÍDEO 

 A ação contou com equipes da Rocam e da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, além do apoio do sistema “Olho de Águia”, do Copom São Paulo, que auxiliou na captação de imagens em tempo real da movimentação suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após monitoramento aéreo com drones, os policiais se aproximaram do ponto onde foi identificada atividade típica de comercialização de drogas. Dois adolescentes tentaram fugir pelos telhados das residências, mas foram acompanhados, cercados e detidos.

Com eles, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack e “dry”, além de R$ 930 em dinheiro, dois celulares e anotações relacionadas ao tráfico. Na sequência, um terceiro adolescente foi abordado nas proximidades. Segundo a PM, ele havia entregue uma sacola aos outros dois e também portava um celular utilizado para comunicação com o grupo.

De acordo com a corporação, os três admitiram envolvimento na venda de entorpecentes. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Um deles permaneceu apreendido por ser reincidente, enquanto os outros dois foram liberados aos responsáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários