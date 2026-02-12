A ação contou com equipes da Rocam e da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, além do apoio do sistema “Olho de Águia”, do Copom São Paulo, que auxiliou na captação de imagens em tempo real da movimentação suspeita.

Três adolescentes foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (11) durante a Operação Impacto Integrada, realizada no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

Após monitoramento aéreo com drones, os policiais se aproximaram do ponto onde foi identificada atividade típica de comercialização de drogas. Dois adolescentes tentaram fugir pelos telhados das residências, mas foram acompanhados, cercados e detidos.

Com eles, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack e “dry”, além de R$ 930 em dinheiro, dois celulares e anotações relacionadas ao tráfico. Na sequência, um terceiro adolescente foi abordado nas proximidades. Segundo a PM, ele havia entregue uma sacola aos outros dois e também portava um celular utilizado para comunicação com o grupo.