12 de fevereiro de 2026
OPERAÇÃO

Operação Impacto resulta em prisões e caputras no Vale

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Materiais apreendidos
Materiais apreendidos

A Operação Impacto mobilizou equipes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nesta quarta-feira (11) e resultou em prisões e capturas de procurados pela Justiça nas cidades de Cachoeira Paulista, Potim, Lorena e Cruzeiro.

Em Cachoeira Paulista, durante ação conjunta da Força Tática com a Polícia Civil, um homem foi abordado no bairro CDHU. Após consulta, foi constatado que havia contra ele mandado de prisão por homicídio, a ser cumprido em regime fechado. O suspeito foi conduzido à delegacia e permaneceu preso.

Já em Potim, policiais militares foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de furto. Segundo a PM, o suspeito teria invadido uma residência pela janela e subtraído um telefone celular. Ele foi localizado, detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Em Lorena, no bairro Vila Brito, um adolescente foi apreendido durante a operação. De acordo com a corporação, havia contra ele um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O menor foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu apreendido.

Na cidade de Cruzeiro, dois homens procurados pela Justiça também foram capturados. Um deles, abordado no bairro Vila Brasil, tinha mandado de prisão por roubo. O outro, localizado na Vila Romana, era procurado por furto. Ambos foram encaminhados à delegacia e permaneceram presos.

Segundo a Polícia Militar, as ações fazem parte da estratégia da Operação Impacto, que intensifica o policiamento ostensivo e o cumprimento de mandados judiciais em toda a região.

