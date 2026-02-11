A Operação Impacto mobilizou equipes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nesta quarta-feira (11) e resultou em prisões e capturas de procurados pela Justiça nas cidades de Cachoeira Paulista, Potim, Lorena e Cruzeiro.

Em Cachoeira Paulista, durante ação conjunta da Força Tática com a Polícia Civil, um homem foi abordado no bairro CDHU. Após consulta, foi constatado que havia contra ele mandado de prisão por homicídio, a ser cumprido em regime fechado. O suspeito foi conduzido à delegacia e permaneceu preso.