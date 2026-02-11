MARIETA GOMES VERGEL VASCONCELOS
Idade: 76
Data de falecimento: 11/02/2026
Velório: RESIDÊNCIA - AV. FORTALEZA, 560 - PQ. INDUSTRIAL
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 12/02/2026 16:00
WALDEMAR RIBEIRO
Idade: 84
Data de falecimento: 11/02/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 12/02/2026 15:30
MARIA EUNICE SANTOS PEREIRA
Idade: 85
Data de falecimento: 11/02/2026
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO/SJC - 12/02/2026 11:00
LUCAS OZORIO SIMOES MAGLIONI
Idade: 0
Data de falecimento: 11/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 12/02/2026 11:00
MARIA BEATRIZ SANTOS BAPTISTELLA
Idade: 68
Data de falecimento: 11/02/2026
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO/SJC - 12/02/2026 10:30
ELIZABETE DE CASTRO SANTOS
Idade: 73
Data de falecimento: 11/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO/SJC - 12/02/2026 10:30
ANTONIA MARIA DE MELO MARÇAL
Idade: 85
Data de falecimento: 11/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO/SJC - 11/02/2026 16:30