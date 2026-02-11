Em uma noite iluminada, o São José atropelou o XV de Piracicaba por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (11), no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Esse jogo valeu pela nona rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Desse modo, a Águia do Vale, sob comando do treinador Jorge Castilho, chega aos 14 pontos , vence o segundo jogo seguido e chega ao quarto lugar, se consolidando na zona de classificação. Aliás, em quatro jogos sob comando do treinador, são três vitórias e um empate. Com 12 pontos, o XV cai para o sétimo lugar.
Na próxima rodada, a Águia do Vale joga no sábado de Carnaval, a partir das 19h, quando recebe o Água Santa, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E o XV joga no mesmo dia, às 18h, recebendo o Ituano, novamente no Barão de Serra Negra.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, a partida começou em ritmo lento por conta do gramado carregado. Afinal de contas, choveu muito em Piracicaba no início da noite.
Mesmo assim, a Águia do Vale foi para cima e abriu o placar logo aos 4min. Após bola lançada na área, o zagueiro João Ramos, na pequena área, dominou e mandou a bomba para a rede: 1 a 0.
Mas, com a desvantagem, o time da casa foi para cima e iniciou grande pressão nos minutos seguintes. Apesar do gramado pesado, o sufoco foi grande.
Contudo, a Águia se ajustou, soube explorar os contra-ataques e, assim, ampliou aos 19min. No lance, a bola sobrou livre para Michael Paulista, que entrou na área e mandou uma bomba no meio do gol: 2 a 0.
Essa vantagem deu mais segurança ao São José, baqueou o XV e deixou o jogo mais tranquilo para a Águia. Inclusive, o time da região parecia mais perto do terceiro gol do que os donos da casa do primeiro.
Aos 40min, o São José teve a chance de ampliar com o volante Luís Otávio, que recebeu livre na entrada da área. Mas, faltou qualidade na finalização e ele mandou por cima.
E, aos 48min, em contra-ataque fatal, Clessione pegou o rebote do goleiro, em chute de Gabriel Ramos, e mandou no meio do gol, fazendo 3 a 0.
Segundo tempo
Após o intervalo, a Águia voltou mais tranquila e podendo controlar a vantagem. Logo aos 50 segundos, quase marcou em falta cobrada por Michael Paulista, que bateu sem ângulo, mas o goleiro teve dificuldade para espalmar.
Mas, aos 13min, o árbitro marcou pênalti para o XV de Piracicaba, em jogada pela direita e em lance muito contestado pela Águia. Porém, Léo Santos bateu mal e mandou por cima do gol.
Depois disso, o jogo teve poucas chances claras, até pelo placar elástico e pela condição ruim do gramado. Assim, a vitória joseense foi das mais tranquilas.
Ficha técnica
XV de Piracicaba
Filipe Costa; Robson Duarte (Erik Bessa), Balardin, Almir Luan (Luis Felipe) e Luan Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel e Léo Santos; Edson Cariús, David Ribeiro (Serginho) e Paulo Marcelo. Técnico: Fernando Marchiori
São José
Gabriel Affonso; Igor Dutra (Matheus Rocha), João Ramos, Euller e Carlos Henrique (Martinelli); Iran, Luis Otávio (Jeferson Lima), Thomas Carvalho e Michael Paulista (Alan Stence); Clessione e Gabriel Ramos (Lucas Reis). Técnico: Jorge Castilho
Gols: João Ramos, aos 4min, Michael Paulista aos 20min, Clessione aos 48min do 1º tempo. Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Luis Otávio, Jeferson Lima (S).; Luan Victor (XV). Público: 1.102 pagantes. Renda: R$ 27.295