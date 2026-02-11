Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (11) por falsidade ideológica e tentativa de estelionato em Taubaté. A ação foi realizada por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores receberam informações de que um suspeito, já conhecido por envolvimento recorrente em fraudes, receberia cartões bancários obtidos de forma ilícita no bairro Quiririm.

Diante da denúncia, as equipes foram até o local e montaram uma campana para acompanhar a movimentação.