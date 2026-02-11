Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (11) por falsidade ideológica e tentativa de estelionato em Taubaté. A ação foi realizada por policiais da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores receberam informações de que um suspeito, já conhecido por envolvimento recorrente em fraudes, receberia cartões bancários obtidos de forma ilícita no bairro Quiririm.
Diante da denúncia, as equipes foram até o local e montaram uma campana para acompanhar a movimentação.
Por volta das 11h, um entregador chegou ao endereço indicado e realizou a entrega dos cartões. Na abordagem, os policiais constataram que o homem se passava por outra pessoa, que seria a verdadeira correntista da instituição financeira.
Durante a continuidade das diligências, os agentes localizaram diversos materiais com o suspeito, entre eles cartões bancários, máquinas de cartão, documentos pessoais de idosos, telefones celulares e comprovantes de pagamento.
Segundo a Polícia Civil, os indícios apontam que os documentos pertencem a vítimas de estelionato, principalmente pessoas idosas.
As investigações indicam ainda que o homem utilizava, em tese, uma suposta associação de aposentados e pensionistas como meio para aplicar golpes, sob a justificativa de oferecer empréstimos consignados.
O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. Todo o material apreendido será analisado para aprofundamento das investigações e identificação de outras possíveis vítimas.