O São José Basket venceu o lanterna Vasco por 74 a 72 na noite desta quarta-feira (11), no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Assim, a equipe da região, comandada pelo técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, com 17 vitórias e nove derrotas. E os cariocas, que venceram quatro vezes, chegam a 22 derrotas.

Na próxima rodada, o São José volta a jogar no Rio de Janeiro, já nesta sexta-feira (13), quando visita o Flamengo, a partir das 20h.

Como foi o jogo