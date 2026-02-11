O São José Basket venceu o lanterna Vasco por 74 a 72 na noite desta quarta-feira (11), no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Assim, a equipe da região, comandada pelo técnico Chris Ahmed, continua em sétimo lugar, com 17 vitórias e nove derrotas. E os cariocas, que venceram quatro vezes, chegam a 22 derrotas.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar no Rio de Janeiro, já nesta sexta-feira (13), quando visita o Flamengo, a partir das 20h.
Como foi o jogo
No primeiro quarto, a partida ficou equilibrada e o Vasco deu trabalho ao São José. Mas, os joseenses conseguiram fechar o período com três pontos de vantagem: 21 a 18.
No segundo quarto, o São José melhorou, se acertou e venceu o período por 20 a 15. Com isso, foi para o intervalo com oito pontos de frente: 41 a 33.
Depois do intervalo, a partida ficou equilibrada, mas o Vasco não conseguiu descontar a vantagem joseense. Com um 17 a 17 no período, o time de São José dos Campos seguiu com oito pontos de vantagem: 58 a 50.
Nos últimos dez minutos, o São José controlou o placar durante a maior parte do tempo. Porém, viu o Vasco encostar no final, deixando o placar indefinido. Inclusive, o Vasco empatou a 23 segundos do final, mas no último lance o time da região marcou mais dois pontos e venceu o jogo.