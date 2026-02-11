O Taubaté, enfim, conquistou a primeira vitória no ano ao fazer 2 a 1 no Votuporanguense na noite desta quarta-feira (11), no estádio Plínio Marin, em Votuporanga, pela nona rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Com isso, o Burro da Central, em seu segundo jogo sob comando do técnico Fahel Junior, vai a 7 pontos e ainda deixa a zona de rebaixamento. Já o time da casa, com 12, cai para o oitavo lugar.
Na próxima rodada, o Taubaté recebe o Monte Azul sábado (14), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão. E o Votuporanguense joga no mesmo dia e horário em visita ao Juventus, na Rua Javari, em São Paulo.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Taubaté levou um susto logo aos 2min, em chegada perigosa na área que terminou com finalização na trave.
Porém, o Taubaté respondeu aos 9min e abriu o placar com gol de Romarinho. Ele recebeu na entrada da área e bateu no canto direito rasteiro do goleiro Gabriel Felix: 1 a 0.
Dois minutos depois, Romarinho arrancou pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou para Macário, que desviou de cabeça, à esquerda, tirando tinta da trave.
E só dava Taubaté: aos 13min, Macário arrancou pela direita, avançou e bateu cruzado, raspando à trave direita. Foi mais uma chance perdida.
Com isso, os donos da casa acordaram e passaram a pressionar de novo. Mas, a defesa do Burro da Central estava bem postada e não deixava o alvinegro levar real perigo.
Antes do intervalo, quando a torcida local já protestava, veio o empate. Após cruzamento da esquerda, Anderson Feijão recebeu cruzamento na área e desviou de cabeça, no canto esquerdo: 1 a 1, aos 43min. Antes do intervalo, o Burrão ainda teve uma boa chance de marcar, mas não aproveitou.
Segundo tempo
Na etapa final, o Taubaté se salvou de levar a virar aos 3min. Após Caio Mancha finalizar rasteiro, Adilson Júnior fez grande defesa; na sobra, Vinícius Baracioli pegou a bola livre, cara a cara, mas chutou em cima do goleiro taubateano, que fez ‘milagre’.
Em seguida, o Burrão respondeu com Macário, pela esquerda. Ele se livrou da marcação na entrada da área e bateu em cima do goleiro.
O jogo ficou aberto e, aos 10min, foi a vez do Votuporanguense ameaçar. Em chute de Anderson Feijão, de fora da área, a bola iria no ângulo, mas o goleiro espalmou de forma espetacular para escanteio.
Aos 24min, Leozinho teve uma grande chance de desempatar para o Taubaté. Ele entrou livre pela direita, ganhou na corrida e bateu cruzado, mas Gabriel Felix espalmou.
Mas, aos 36min, após cruzamento da esquerda, pela linha de fundo, a bola sobrou para Ariel, que havia acabado de entrar, e o atacante empurrou para a rede: 2 a 1.
Aos 46min, o Votuporanguense chegou a marcar o segundo gol dos donos da casa, o que seria o empate. Mas, o árbitro assistente marcou impedimento no lance, após cobrança de Fernandinho, em falta que foi direto para o gol, mas dois atacantes participaram do lance.
Ficha técnica
Votuporanguense
Gabriel Felix; Vinícius Baracioli, Rychard (Orlando Junior), Pedro Vitor e Paulo Vitor (Kauê Portuga); Amorim, Rodolfo, Daniel e Anderson Feijão (Fernandinho); Luiz Thiago e Caio Mancha (Hugo Costa) Técnico: Paulo Roberto
Taubaté
Adilson Júnior; Mika, Luizão, Renan Diniz (Pedro Demarqui) e Ítalo (Pedro Demarqui); Wesley Fraga, Rodrigo Gaia e Yamada (Fernando Farias); Maranhão (Léozinho), Macário (André Klaus)e Romarinho (Ariel) . Técnico: Fahel Júnior
Gols: Romarinho, aos 9min, Anderson Feijão aos 43min do 1º tempo; Ariel, aos 36min do 2º. Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima. Local: estádio Plínio Marin, em Votuporanga. Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Cartões amarelos: Amorim (V);