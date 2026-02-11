A Polícia Civil prendeu um professor de dança, de 40 anos, suspeito de matar William Lopes Alves Meira, de 26 anos, com uma facada no pescoço, no centro de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de janeiro e foi registrado por câmeras de segurança.
Preso nesta quarta-feira (11), no bairro Torrão de Ouro, o professor confessou o crime e afirmou em depoimento que agiu para proteger uma garota de programa durante uma discussão e que teria desferido o golpe em legítima defesa.
Leia mais: VÍDEO flagra últimos passos de jovem morto em SJC; VEJA IMAGENS
Crime aconteceu no centro de SJC
Segundo o boletim de ocorrência, o homicídio foi registrado às 0h27na rua Francisco Paes, região central da cidade.
A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma denúncia de agressão. No local, os policiais encontraram William caído, inconsciente, com um ferimento profundo no lado direito do pescoço e intenso sangramento.
Um dos PMs realizou compressão no ferimento até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou o jovem ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Ele não resistiu e morreu pouco depois.
Inicialmente, a vítima estava sem identificação formal e foi reconhecida posteriormente como William Lopes Alves Meira, de 26 anos.
Suspeito alega legítima defesa
O autor, identificado pelas iniciais V.A.C., foi localizado e preso temporariamente. De acordo com a Polícia Civil, ele possui antecedentes por violência doméstica, ameaça, roubo e furto.
Em depoimento, o professor afirmou que teria presenciado uma discussão entre William e uma mulher que atuaria como garota de programa. Segundo sua versão, ele interveio para defendê-la e acabou desferindo a facada.
A Polícia Civil informou que a alegação de legítima defesa será analisada ao longo da investigação.
Investigação teve dificuldades iniciais
No dia do crime, um homem que acionou a polícia e se apresentou como amigo da vítima afirmou não saber quem teria cometido o ataque. Enquanto equipes realizavam buscas nas proximidades, ele deixou o local sem prestar novos esclarecimentos.
A ocorrência foi registrada como homicídio consumado (artigo 121 do Código Penal).
Não houve perícia técnica no local porque a área não estava preservada quando as equipes chegaram. A investigação segue em andamento para esclarecer a dinâmica completa dos fatos.