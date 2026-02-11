A Polícia Civil prendeu um professor de dança, de 40 anos, suspeito de matar William Lopes Alves Meira, de 26 anos, com uma facada no pescoço, no centro de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de janeiro e foi registrado por câmeras de segurança.

Preso nesta quarta-feira (11), no bairro Torrão de Ouro, o professor confessou o crime e afirmou em depoimento que agiu para proteger uma garota de programa durante uma discussão e que teria desferido o golpe em legítima defesa.

Leia mais: VÍDEO flagra últimos passos de jovem morto em SJC; VEJA IMAGENS

Crime aconteceu no centro de SJC