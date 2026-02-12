Marcados para morrer.

A Polícia Civil apreendeu uma carta com uma chamada “lista da morte” contendo o nome de 16 pessoas marcadas para morrer em São José dos Campos. O documento foi encontrado na cela de um homem de 28 anos preso por extorsão mediante sequestro e investigado por envolvimento em conflitos armados entre grupos criminosos na cidade.

Segundo a investigação, entre os alvos estavam desafetos ligados à disputa entre facções e até um agente de segurança pública.