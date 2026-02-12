Marcados para morrer.
A Polícia Civil apreendeu uma carta com uma chamada “lista da morte” contendo o nome de 16 pessoas marcadas para morrer em São José dos Campos. O documento foi encontrado na cela de um homem de 28 anos preso por extorsão mediante sequestro e investigado por envolvimento em conflitos armados entre grupos criminosos na cidade.
Segundo a investigação, entre os alvos estavam desafetos ligados à disputa entre facções e até um agente de segurança pública.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A carta foi localizada após a prisão de Eliel Silva Lima, detido no dia 25 de janeiro, acusado de extorsão mediante sequestro em Caçapava. A vítima foi uma mulher de 30 anos.
De acordo com a Polícia Civil, Eliel possui extensa ficha criminal e é apontado como integrante ativo da guerra entre grupos criminosos que atuam em São José dos Campos.
Guerra entre rivais e execução
A disputa quase terminou com a morte do próprio Eliel em 24 de outubro de 2025, quando ele foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Vista Verde, na região leste da cidade.
Imagens de câmeras de segurança mostram um Ford Ka cinza parando em frente a um centro automotivo onde ele estava. Um homem desce do veículo e dispara diversas vezes antes de fugir. Eliel foi baleado, mas sobreviveu.
As investigações apontam que o ataque teria sido cometido por Luís Henrique Alves de França, conhecido como “Capivara”, morto em 6 de dezembro de 2025, no Campo dos Alemães, com sete tiros.
O nome de “Capivara”, inclusive, constava na lista apreendida -- ele já tinha sido morto quando o documento foi encontrado.
O que diz a “lista da morte”
Segundo a Polícia Civil, o documento continha 16 nomes de pessoas marcadas para execução em São José dos Campos. Entre os alvos estariam rivais diretos e um policial.
Durante interrogatório, Eliel se recusou a identificar o autor dos disparos que sofreu. Conforme o boletim, ele declarou que “daria seu jeito” e que estava “há muito tempo no crime para ser taxado de cagueta”.
A polícia apura se a lista representa um plano concreto de execução ou se fazia parte de ameaças dentro da disputa criminosa.
Ligações com outros crimes na cidade
Outro nome que aparece no contexto das investigações é o de Pedro Diório da Silva, apontado como motorista do veículo no caso em que morreu a vendedora Camile Santos, de 19 anos, assassinada a tiros em novembro de 2023, no Residencial União, zona sul. Camile não tinha envolvimento com o crime. Pedro foi preso nesta semana.
Apesar do histórico criminal e das suspeitas de envolvimento em homicídios, Eliel estava em liberdade provisória e não utilizava tornozeleira eletrônica. Ele retornou à prisão após o caso de extorsão.
Ficha criminal extensa
Segundo a Polícia Civil, o suspeito acumula passagens por: tráfico de drogas; roubos armados; uso de veículos roubados ou adulterados; atuação em grupo criminoso.
Em diversas ocorrências, teria sido flagrado com entorpecentes, dinheiro em espécie e materiais relacionados ao tráfico.
A investigação segue em andamento e pode revelar novos desdobramentos sobre a atuação das gangues.