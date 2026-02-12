Um homem foi preso nesta quarta-feira (4) suspeito de participar de um homicídio marcado por extrema violência ocorrido em 2024. Segundo a investigação, após matar a vítima, o grupo teria arrancado o coração do corpo e obrigado outro homem a ingerir o órgão sob ameaça.
O crime aconteceu em Paracatu, no Noroeste de Minas. De acordo com a Polícia Civil, a motivação estaria relacionada à suspeita de que uma das vítimas praticava pequenos furtos na cidade, o que teria desagradado integrantes de um grupo ligado ao tráfico de drogas.
Conforme apurado, um segundo homem foi mantido em cárcere e forçado a assistir às agressões e ao assassinato. Depois da morte, os envolvidos teriam mutilado o corpo, retirado o coração e decapitado a vítima.
O sobrevivente foi ameaçado para que não procurasse a polícia. Após ser liberado, ele não sofreu novas agressões, mas foi advertido sobre possíveis represálias caso denunciasse o caso.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Paracatu. Segundo o delegado responsável, os suspeitos podem responder por homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver.
O investigado foi localizado e preso preventivamente na casa de familiares, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele permanece à disposição da Justiça.