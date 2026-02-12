Um homem foi preso nesta quarta-feira (4) suspeito de participar de um homicídio marcado por extrema violência ocorrido em 2024. Segundo a investigação, após matar a vítima, o grupo teria arrancado o coração do corpo e obrigado outro homem a ingerir o órgão sob ameaça.

O crime aconteceu em Paracatu, no Noroeste de Minas. De acordo com a Polícia Civil, a motivação estaria relacionada à suspeita de que uma das vítimas praticava pequenos furtos na cidade, o que teria desagradado integrantes de um grupo ligado ao tráfico de drogas.