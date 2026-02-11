O Grupamento de Bombeiros Marítimos terminou, nesta quarta-feira (11), as buscas por um adolescente de 15 anos que desapareceu após se afogar na Praia de Juquehy, em São Sebastião.
De acordo com o registro policial, o caso ocorreu por volta das 11h30 de segunda-feira (9). O jovem, identificado como Ricky Silva dos Santos, entrou no mar para brincar nas ondas com um primo e um amigo, na altura da Viela 01. Durante a maré secando, o trio foi arrastado pela correnteza.
Banhistas ouviram os pedidos de socorro e conseguiram retirar dois dos jovens da água. Ricky, no entanto, não conseguiu retornar à areia e desapareceu no mar. O trecho estava sinalizado com placas de perigo, alertando para a presença de correntes de retorno.
Guarda-vidas de setores vizinhos iniciaram o protocolo de salvamento após o alerta da população. A operação conta com viaturas e embarcações do GBMar, que monitoram a costa e o ponto onde o adolescente foi visto pela última vez.
A família, moradora da capital paulista e que passava o fim de semana no Litoral Norte, registrou boletim de ocorrência no DP de Boiçucanga. No momento do desaparecimento, o adolescente vestia roupa azul escuro.