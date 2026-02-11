Uma adolescente de 13 anos fez uma videochamada para familiares após presenciar o pai esfaquear a própria mãe durante uma discussão, na madrugada desta quarta-feira (11), em São José dos Campos. A vítima, de 33 anos, foi socorrida com ferimento grave e transferida para atendimento hospitalar. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a Polícia Militar foi acionada após a mulher dar entrada na UPA do Alto da Ponte com ferimento causado por faca e indícios de lesão pulmonar. Posteriormente, ela foi transferida ao Hospital da Vila Industrial.