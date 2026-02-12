O principal suspeito de matar a universitária Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, confessou o crime em ligações feitas a familiares. A informação foi confirmada por um policial que participou do registro da ocorrência. O corpo da jovem foi localizado na terça-feira (10), um dia após ela desaparecer ao sair do trabalho.
A vítima foi encontrada às margens da BR-262, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9), quando não retornou para casa depois do expediente.
Na casa do suspeito, de 28 anos, policiais encontraram roupas com manchas de sangue e barro semelhantes ao solo da área de mata onde o corpo foi deixado. Conforme relato repassado à polícia, ele teria pedido dinheiro à mãe antes de seguir para Belo Horizonte.
Segundo o militar ouvido pela reportagem, durante as ligações o homem não demonstrou arrependimento ao falar sobre o crime.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo da jovem estava nu, de bruços e com os braços amarrados. O suspeito já tem passagens pelo sistema prisional por estupro e tráfico de drogas e havia sido colocado em liberdade em dezembro de 2025. O caso segue sob investigação.