O principal suspeito de matar a universitária Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, confessou o crime em ligações feitas a familiares. A informação foi confirmada por um policial que participou do registro da ocorrência. O corpo da jovem foi localizado na terça-feira (10), um dia após ela desaparecer ao sair do trabalho.

A vítima foi encontrada às margens da BR-262, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9), quando não retornou para casa depois do expediente.