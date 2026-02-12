Um homem de 26 anos foi morto com um golpe de faca no pescoço na madrugada de terça-feira (10). Um adolescente de 17 anos confessou a autoria e foi apreendido. Um jovem de 19 anos também foi preso suspeito de participação no crime.
O homicídio ocorreu em um apartamento no bairro Residencial Sorriso, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A Polícia Militar foi acionada após uma vizinha ouvir gritos e barulhos por volta das 2h30. Pela manhã, ela notou a porta do imóvel entreaberta e manchas de sangue no corredor, acionando novamente a polícia.
Dentro do apartamento, os militares encontraram a vítima já sem vida. Facas e um celular foram recolhidos, e a perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local.
De acordo com a PM, os dois suspeitos haviam sido convidados pela vítima para o imóvel. Eles relataram que consumiam bebidas alcoólicas e drogas quando houve um desentendimento. O adolescente afirmou ter desferido a facada, enquanto o outro jovem teria ajudado a imobilizar a vítima.
Após o crime, a dupla fugiu, mas foi localizada horas depois em uma casa na cidade. O jovem de 19 anos foi preso, o adolescente apreendido e ambos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Os celulares foram recolhidos para auxiliar nas investigações.