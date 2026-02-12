Um homem de 26 anos foi morto com um golpe de faca no pescoço na madrugada de terça-feira (10). Um adolescente de 17 anos confessou a autoria e foi apreendido. Um jovem de 19 anos também foi preso suspeito de participação no crime.

O homicídio ocorreu em um apartamento no bairro Residencial Sorriso, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A Polícia Militar foi acionada após uma vizinha ouvir gritos e barulhos por volta das 2h30. Pela manhã, ela notou a porta do imóvel entreaberta e manchas de sangue no corredor, acionando novamente a polícia.