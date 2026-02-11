Uma jovem grávida, de 24 anos, foi baleada durante uma discussão na noite de sábado (7). O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra o momento em que um homem saca a arma e atira contra a vítima, que cai após ser atingida. O suspeito fugiu e ainda não foi preso.

O caso aconteceu em frente a uma boate na Avenida Tancredo Neves, em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, a jovem não tinha qualquer ligação com o atirador.