Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante na tarde de domingo (25) após matar o companheiro, de 35 anos, com um golpe de faca dentro da casa onde viviam. O crime ocorreu após mais uma discussão do casal.

O caso foi registrado no Bairro Shopping Park, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, a relação era marcada por brigas frequentes e agressões mútuas. Conforme o boletim de ocorrência, os dois chegaram a se separar diversas vezes, mas reatavam pouco tempo depois. Há algumas semanas, a mulher teria manifestado a intenção de encerrar o relacionamento, o que não era aceito pelo homem.