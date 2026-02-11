Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante na tarde de domingo (25) após matar o companheiro, de 35 anos, com um golpe de faca dentro da casa onde viviam. O crime ocorreu após mais uma discussão do casal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado no Bairro Shopping Park, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, a relação era marcada por brigas frequentes e agressões mútuas. Conforme o boletim de ocorrência, os dois chegaram a se separar diversas vezes, mas reatavam pouco tempo depois. Há algumas semanas, a mulher teria manifestado a intenção de encerrar o relacionamento, o que não era aceito pelo homem.
Segundo relato da própria suspeita aos policiais, a discussão de domingo começou depois que ela trocou o número de telefone, situação que teria provocado a irritação do companheiro. Durante o desentendimento, ela afirmou ter perdido o controle e atingido o homem no pescoço com uma faca.
Após o ataque, a mulher procurou uma vizinha e contou que havia esfaqueado o companheiro. Em seguida, deixou o local levando o filho.
A Polícia Militar realizou buscas na região e encontrou a suspeita a cerca de três ruas da residência. Ela foi detida e encaminhada à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.