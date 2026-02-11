Dois homens investigados por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães e por ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) foram presos nesta quarta-feira (11) durante a Operação Dominium R9, em São José dos Campos.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio do 3º Distrito Policial, ligado ao Deinter-1, com apoio da DIJU, para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Segundo a investigação, os suspeitos seriam apontados como lideranças do tráfico na chamada “Rua 9”, no Campo dos Alemães, atuando de forma organizada e vinculada ao PCC na região. Foram presos José Luís de Araujo, conhecido como “Guinho”, e Wesley Weverton Cardoso da Conceição, o “Peste”. As prisões ocorreram na Rua Serra do Paranapiacaba, no Jardim Anhembi. Duas mulheres também são investigadas no caso.