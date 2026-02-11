12 de fevereiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Operação prende suspeitos de liderar tráfico ligado ao PCC de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Homem é preso em operação
Homem é preso em operação

Dois homens investigados por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães e por ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) foram presos nesta quarta-feira (11) durante a Operação Dominium R9, em São José dos Campos.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio do 3º Distrito Policial, ligado ao Deinter-1, com apoio da DIJU, para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Segundo a investigação, os suspeitos seriam apontados como lideranças do tráfico na chamada “Rua 9”, no Campo dos Alemães, atuando de forma organizada e vinculada ao PCC na região. Foram presos José Luís de Araujo, conhecido como “Guinho”, e Wesley Weverton Cardoso da Conceição, o “Peste”. As prisões ocorreram na Rua Serra do Paranapiacaba, no Jardim Anhembi. Duas mulheres também são investigadas no caso.

Durante as diligências, os policiais apreenderam mais de R$ 7 mil em dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, o valor teria origem na comercialização de entorpecentes.

Ainda na manhã desta quarta-feira, foi cumprido mandado de busca e apreensão na Avenida Galdêncio Martins Neto, no Conjunto Residencial Elmano Veloso. No local, os agentes localizaram e apreenderam um veículo Hyundai Azera, de propriedade de José Luís de Araujo. Conforme a polícia, o automóvel era utilizado para o transporte de drogas e dinheiro.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros suspeitos apontados como integrantes da organização criminosa.

