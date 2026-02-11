Uma britânica de 23 anos morreu após ser baleada pelo próprio pai durante uma visita aos Estados Unidos. O caso ocorreu em 10 de janeiro deste ano e voltou a repercutir nesta semana, após a abertura de um inquérito no Tribunal de Cheshire, no Reino Unido, onde familiares e testemunhas prestaram novos depoimentos.

O crime aconteceu na cidade de Prosper, no Texas. De acordo com o namorado da jovem, Sam Littler, pai e filha discutiram naquela manhã enquanto assistiam televisão. A conversa teria evoluído para um desentendimento sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de temas como posse de armas e questionamentos feitos por ela sobre violência sexual.