Um homem de 39 anos, procurado por homicídio, foi preso na manhã desta terça-feira (11) na zona sul de São José dos Campos. A captura ocorreu durante a Operação Impacto Integrada, realizada pela Força Tática do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o suspeito estaria no Residencial Eldorado, na Avenida Dr. João Batista de Souza Soares. Os policiais foram até o local e conseguiram localizá-lo.