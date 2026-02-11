12 de fevereiro de 2026
AÇÃO DA PM

Procurado por homicídio é preso pela PM na zona sul de São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
Procurado por homicídio é preso na zona sul de São José
Procurado por homicídio é preso na zona sul de São José

Um homem de 39 anos, procurado por homicídio, foi preso na manhã desta terça-feira (11) na zona sul de São José dos Campos. A captura ocorreu durante a Operação Impacto Integrada, realizada pela Força Tática do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o suspeito estaria no Residencial Eldorado, na Avenida Dr. João Batista de Souza Soares. Os policiais foram até o local e conseguiram localizá-lo.

Após consulta ao Centro de Operações da PM (Copom), foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto com base no artigo 121 do Código Penal (homicídio), expedido pela Justiça do Estado de Alagoas.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

