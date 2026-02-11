Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (11) por posse ilegal de arma de fogo na zona leste de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais da Força Tática do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior), durante a Operação Impacto Integrada.

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações de que o suspeito mantinha uma arma em casa, no Jardim Ismênia. Os policiais foram até o endereço, abordaram o morador e o questionaram sobre a denúncia. Ele admitiu que guardava um revólver e indicou onde o armamento estava escondido.