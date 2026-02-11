12 de fevereiro de 2026
AÇÃO

PM prende homem com armas na zona sul de SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Polícia Militar
Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (11) por posse ilegal de armas de fogo na zona sul de São José dos Campos. A ação ocorreu durante a Operação Impacto Integrada, realizada pela Força Tática do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior).

Segundo a PM, os policiais receberam denúncia de que o suspeito estaria armazenando armas em casa, na Vila São Bento. A equipe foi até o endereço e, após contato com o morador, questionou sobre a existência de material ilícito no imóvel. O homem admitiu que guardava armamento e autorizou a entrada dos policiais.

No guarda-roupas, foram localizados um revólver calibre .38 da marca Taurus, com numeração suprimida, e uma espingarda calibre .32 da marca Boito, com numeração aparente. As duas armas estavam acompanhadas de cinco munições cada.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O suspeito permaneceu preso e vai responder por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o Estatuto do Desarmamento.

