Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (11) por posse ilegal de armas de fogo na zona sul de São José dos Campos. A ação ocorreu durante a Operação Impacto Integrada, realizada pela Força Tática do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior).

Segundo a PM, os policiais receberam denúncia de que o suspeito estaria armazenando armas em casa, na Vila São Bento. A equipe foi até o endereço e, após contato com o morador, questionou sobre a existência de material ilícito no imóvel. O homem admitiu que guardava armamento e autorizou a entrada dos policiais.