A Prefeitura de São José dos Campos intensificou nesta quarta-feira (11) os trabalhos para recuperar a galeria de águas pluviais danificada após as fortes chuvas. O rompimento da rede de drenagem provocou o afundamento do solo em dois pontos da Rua Felisbina de Souza Machado. A previsão é que a primeira etapa das obras seja concluída em até 10 dias, caso não haja novos temporais.
No Jardim Imperial, na região sul, as equipes atuam inicialmente no trecho mais crítico, ao lado da Praça Antônio Moreira Vita. O objetivo é estabilizar o terreno e eliminar riscos aos moradores. Com o auxílio de escavadeira hidráulica, o local recebe camadas de pedra rachão, material utilizado para dar resistência e sustentação ao solo.
Depois dessa fase, os serviços seguem para o segundo ponto atingido, no cruzamento com a Rua Roberto Baranov. Ao todo, devem ser empregados cerca de 2 mil metros cúbicos de pedra na recuperação.
Paralelamente às intervenções emergenciais, a Prefeitura iniciou levantamentos topográficos, inspeção com robô na rede subterrânea e vistorias cautelares nos imóveis do entorno. O plano de recuperação está dividido em três etapas: contenção das erosões e sondagem do solo, preenchimento de vazios internos e implantação de uma nova galeria pelo método não destrutivo.
Na primeira fase, as áreas comprometidas recebem camadas de pedras para recompor e estabilizar o terreno. Também são realizadas sondagens geotécnicas próximas ao prédio vizinho à galeria, para avaliar as condições do solo e possíveis riscos estruturais.
Em seguida, será feito o preenchimento dos vazios formados ao redor da antiga estrutura, que teve os tubos metálicos deteriorados. O procedimento busca restabelecer a integridade do solo e evitar novos afundamentos.
Por fim, será construída uma nova galeria de águas pluviais, paralela à que sofreu colapso parcial. A técnica adotada reduz intervenções na superfície, minimizando impactos na via, nas edificações e nas redes de infraestrutura.
Desde sábado (7), a Defesa Civil mantém equipes de plantão permanente no local. Como medida preventiva, 34 apartamentos e quatro casas foram interditados. Os moradores seguem fora dos imóveis e estão abrigados em casas de parentes e amigos.
A Guarda Civil Municipal permanece na área para reforçar a segurança. Equipes de apoio social também prestam assistência, com oferta de colchões, cestas básicas e cobertores às famílias afetadas.