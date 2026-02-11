A Prefeitura de São José dos Campos intensificou nesta quarta-feira (11) os trabalhos para recuperar a galeria de águas pluviais danificada após as fortes chuvas. O rompimento da rede de drenagem provocou o afundamento do solo em dois pontos da Rua Felisbina de Souza Machado. A previsão é que a primeira etapa das obras seja concluída em até 10 dias, caso não haja novos temporais.

No Jardim Imperial, na região sul, as equipes atuam inicialmente no trecho mais crítico, ao lado da Praça Antônio Moreira Vita. O objetivo é estabilizar o terreno e eliminar riscos aos moradores. Com o auxílio de escavadeira hidráulica, o local recebe camadas de pedra rachão, material utilizado para dar resistência e sustentação ao solo.