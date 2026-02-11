Após mais de 40 horas totalmente interditada, a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) foi liberada ao tráfego na tarde desta quarta-feira (11), em Taubaté. A liberação ocorreu por volta das 16h, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).
A rodovia estava bloqueada desde a noite de segunda-feira (9), quando o transbordamento de um córrego provocou alagamento na altura do km 1,5, comprometendo as pistas. O trecho é o principal acesso a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
De acordo com o DER, as equipes concentraram os trabalhos na desobstrução da galeria pluvial e na limpeza da via. A operação contou com o apoio de caminhões, escavadeira hidráulica e guinchos da Unidade Básica de Atendimento (UBA).
Durante a interdição, motoristas foram orientados a utilizar a Rodovia Vito Ardito (SP-062) como rota alternativa. A Defesa Civil, a Polícia Militar Rodoviária e a Prefeitura de Taubaté também atuaram no atendimento da ocorrência.
Ainda segundo o departamento, não houve intervenção direta na pista para o escoamento da água acumulada, devido ao risco de instabilidade e comprometimento estrutural da rodovia.