O Jacareí venceu o Jabaquara por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (11), no estádio Espanha, na Caneleira, em Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi conquista sua primeira vitória na história, desde que mudou de nome (antes, era Atlético Joseense). E soma os primeiros pontos após duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Já o time santista sofre a segunda rodada, também segue com três pontos, mas nos critérios de desempates os jacareienses estão em vantagem.
Na próxima rodada, o Jacaré do Vale joga em casa, no sábado de Carnaval, dia 14, quando recebe o São Caetano, a partir das 15h, no estádio Du Campusano. No memo dia, às 11h, o Jabuca visita o Colorado de Caieiras.
No jogo desta quarta, o time da região começou melhor e abriu o placar logo aos 10min, com um belo gol de Theo, que mandou no canto direito do goleiro: 1 a 0.
Esse gol no início animou o Jacareí, que passou a dominar a partida e com mais posse de bola. Assim, não dava chances para o Jabaquara levar perigo.
Aos 31min, quase veio o segundo gol, quando Theo escapou pelo meio, avançou, ganhou na velocidade da marcação e driblou o goleiro, mas ficou sem ângulo. Assim, tocou de lado e Diego, na hora de finalizar, bateu e Luigi, já restabelecido no gol, fez grande defesa.
Aliás, Theo foi o grande nome do primeiro tempo, criando ao menos mais duas grandes chances. Mas, o placar ficou inalterado até o intervalo, com o 1 a 0 parcial para o Jacareí FC.
No segundo tempo, o Jabaquara voltou melhor e começou a pressionar. Mas, aos 12min, após saída de bola errada da defesa, o meia Diego aproveitou, desarmou o defensor e chutou de longe, com o gol aberto, para fazer 2 a 0.
Assim, o Jacaré do Vale esfriou a reação dos donos da casa, que caíram de produção nos minutos seguintes. Depois, conseguiu segurar o triunfo em Santos.