O Jacareí venceu o Jabaquara por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (11), no estádio Espanha, na Caneleira, em Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi conquista sua primeira vitória na história, desde que mudou de nome (antes, era Atlético Joseense). E soma os primeiros pontos após duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Já o time santista sofre a segunda rodada, também segue com três pontos, mas nos critérios de desempates os jacareienses estão em vantagem.