A Polícia Civil investiga um crime de extrema violência no distrito de Monte Verde, em Camanducaia (MG). Uma mulher de 51 anos confessou ter matado e esquartejado o próprio marido, Luiz Antônio de Paula, de 55 anos, conhecido como “Sarney”, e relatou ainda ter entregue partes do corpo a cães.

O desaparecimento da vítima foi registrado por familiares no dia 22 de janeiro deste ano. Segundo parentes, Luiz Antônio não era visto desde dezembro, mas o boletim de ocorrência só foi formalizado semanas depois.

