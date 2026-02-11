A Polícia Civil investiga um crime de extrema violência no distrito de Monte Verde, em Camanducaia (MG). Uma mulher de 51 anos confessou ter matado e esquartejado o próprio marido, Luiz Antônio de Paula, de 55 anos, conhecido como “Sarney”, e relatou ainda ter entregue partes do corpo a cães.
O desaparecimento da vítima foi registrado por familiares no dia 22 de janeiro deste ano. Segundo parentes, Luiz Antônio não era visto desde dezembro, mas o boletim de ocorrência só foi formalizado semanas depois.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante as investigações, os policiais chegaram até a companheira da vítima. Em depoimento, ela afirmou que dopou o marido antes de matá-lo. Na sequência, teria esquartejado o corpo e descartado os restos mortais nas proximidades de um córrego, perto da residência do casal.
A suspeita também declarou que partes do corpo foram dadas a cães.
Após a confissão, a mulher indicou aos investigadores o local onde teria abandonado os restos mortais. Durante as buscas, uma ossada foi encontrada na região apontada. O material foi recolhido e encaminhado à perícia da Polícia Técnico-Científica.
Identificação depende de laudos
De acordo com a Polícia Civil, ainda não é possível confirmar oficialmente que a ossada pertence a Luiz Antônio de Paula. A identificação depende da conclusão dos exames periciais.
Até o momento, a suspeita não foi presa. O inquérito policial segue em andamento para esclarecer a motivação do crime, a dinâmica dos fatos e eventuais responsabilidades penais.
Novas informações deverão ser divulgadas pela Delegacia de Camanducaia conforme o avanço das investigações.