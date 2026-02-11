Cenas de um filme de terror. A agonia de uma vítima da violência.
Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram os últimos momentos de vida do jovem William Lopes Alves Meira, de 26 anos, morto com uma facada no pescoço no último dia 26 de janeiro, no centro de São José dos Campos. O autor do crime, um professor de dança, foi preso na tarde desta quarta-feira (11), no Torrão de Ouro, e confessou o assassinato, alegando ter agido em legítima defesa.
Nas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, William aparece cambaleando pela rua Francisco Paes, às 0h27 do dia 26 de janeiro. Ele, então, para por alguns segundos, tenta se escorar no muro e cai. Minutos depois, um PM realizou compressão no ferimento até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal da Vila Industrial. O jovem morreu pouco tempo depois.
Prisão e confissão
O suspeito, identificado pelas iniciais V.A.C., foi localizado pela Polícia Civil e teve a prisão temporária decretada. Segundo os investigadores, ele possui antecedentes por violência doméstica, ameaça, roubo e furto.
Em depoimento, afirmou que presenciou uma discussão entre William e uma mulher que atuaria como garota de programa e que interveio para defendê-la. Alegou que desferiu o golpe em legítima defesa. A versão apresentada será analisada ao longo da investigação.
Crime no Centro de São José
A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a denúncia de agressão. No local, encontrou a vítima caída, inconsciente e com intenso sangramento no lado direito do pescoço. Inicialmente, William não portava documentos e foi identificado posteriormente.
Um homem que acionou a polícia e se apresentou como amigo da vítima afirmou não saber quem teria cometido o ataque. No entanto, ele deixou o local enquanto equipes realizavam buscas, o que pode ter dificultado a reconstituição dos fatos.
O caso foi registrado como homicídio consumado (artigo 121 do Código Penal) e segue sob investigação.