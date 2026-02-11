Cenas de um filme de terror. A agonia de uma vítima da violência.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram os últimos momentos de vida do jovem William Lopes Alves Meira, de 26 anos, morto com uma facada no pescoço no último dia 26 de janeiro, no centro de São José dos Campos. O autor do crime, um professor de dança, foi preso na tarde desta quarta-feira (11), no Torrão de Ouro, e confessou o assassinato, alegando ter agido em legítima defesa.

Nas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, William aparece cambaleando pela rua Francisco Paes, às 0h27 do dia 26 de janeiro. Ele, então, para por alguns segundos, tenta se escorar no muro e cai. Minutos depois, um PM realizou compressão no ferimento até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal da Vila Industrial. O jovem morreu pouco tempo depois.