A Polícia Civil prendeu um professor de dança, de 40 anos, suspeito de matar um homem com uma facada no pescoço no centro de São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada de 26 de janeiro. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (11), no Torrão de Ouro.

O crime aconteceu às 0h31, na rua Francisco Paes e foi registrado por câmeras de vigilância. A vítima foi identificada como William Lopes Alves Meira, de 26 anos. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento, o investigado afirmou que agiu em legítima defesa.

O assassinato.