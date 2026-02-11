A Polícia Civil prendeu um professor de dança, de 40 anos, suspeito de matar um homem com uma facada no pescoço no centro de São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada de 26 de janeiro. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (11), no Torrão de Ouro.
O crime aconteceu às 0h31, na rua Francisco Paes e foi registrado por câmeras de vigilância. A vítima foi identificada como William Lopes Alves Meira, de 26 anos. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento, o investigado afirmou que agiu em legítima defesa.
O assassinato.
Na madrugada de 26 de janeiro, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma denúncia de agressão. No local, os policiais encontraram William caído, inconsciente, com um ferimento profundo no lado direito do pescoço e intenso sangramento.
Um dos policiais realizou compressão no ferimento até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal da Vila Industrial. O jovem morreu pouco tempo depois.
Inicialmente, a vítima estava sem identificação formal e foi reconhecida posteriormente.
Suspeito alega legítima defesa
O autor, identificado pelas iniciais V.A.C., foi localizado e preso temporariamente no bairro Torrão de Ouro. Segundo a Polícia Civil, ele possui antecedentes por violência doméstica, ameaça, roubo e furto.
Em depoimento, o professor afirmou que teria presenciado uma discussão entre William e uma mulher que atuaria como garota de programa. Ele alegou que interveio para defendê-la e que desferiu o golpe em legítima defesa.
A versão apresentada será analisada no decorrer da investigação.
Investigação enfrentou dificuldades
No dia do crime, um homem que acionou a polícia e se apresentou como amigo da vítima afirmou não saber quem teria cometido o ataque. Enquanto equipes realizavam buscas nas proximidades, ele deixou o local sem prestar novos esclarecimentos.
Não houve perícia técnica no local porque a área não estava preservada quando as equipes chegaram. O caso foi registrado como homicídio consumado (artigo 121 do Código Penal). A reportagem do OVALE acompanha o caso.