Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em São José dos Campos, na última terça-feira (10).
Policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante a Operação Impacto Letalidade, realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Morumbi quando abordaram um veículo estacionado em frente a uma adega.
Um dos ocupantes tentou se desfazer de um objeto, enquanto o outro tentou fugir, mas ambos foram detidos e constatou-se que estavam negociando a venda ilícita do armamento.
No interior do carro, foi localizado um revólver Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, carregado com sete munições intactas e duas picotadas.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. O condutor do carro, de 24 anos, permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
O segundo envolvido, de 27 anos, foi qualificado como averiguado, teve o celular apreendido e foi liberado após o registro.