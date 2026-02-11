Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em São José dos Campos, na última terça-feira (10).

Policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante a Operação Impacto Letalidade, realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Morumbi quando abordaram um veículo estacionado em frente a uma adega.

