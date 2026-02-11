11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem armado é preso no Baronesa, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
Divulgação
Revólver calibre .44 apreendido em Taubaté
Revólver calibre .44 apreendido em Taubaté

Um homem armado foi preso no bairro Baronesa, em Taubaté, na terça-feira (10).

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em patrulhamento pela região abordaram o suspeito e localizaram com ele um revólver calibre .44, com cinco munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, à disposição da Justiça.

