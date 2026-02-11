Um homem armado foi preso no bairro Baronesa, em Taubaté, na terça-feira (10).
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em patrulhamento pela região abordaram o suspeito e localizaram com ele um revólver calibre .44, com cinco munições intactas do mesmo calibre.
Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, à disposição da Justiça.