A Polícia Civil apreendeu uma carta com uma “lista da morte” durante a prisão de um homem de 28 anos em São José dos Campos. No documento, segundo a investigação, estavam nomes de rivais e até de um policial que seriam alvos de execução.
A descoberta ocorreu após a prisão de Eliel Silva Lima, detido no dia 25 de janeiro, acusado de extorsão mediante sequestro em Caçapava, crime que teve como vítima uma mulher de 30 anos. De acordo com a polícia, ele possui longa ficha criminal e é apontado como integrante ativo da disputa entre grupos criminosos que atuam na cidade.
Guerra entre rivais e tentativa de execução
A rivalidade quase terminou na morte de Eliel em 24 de outubro de 2025, quando ele foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Vista Verde, na região leste de São José. VEJA O VÍDEO AQUI
Imagens de câmeras de segurança mostram um Ford Ka cinza parando em frente a um centro automotivo onde ele estava. Um homem desce do veículo e efetua diversos disparos contra o local antes de fugir. Eliel foi baleado, mas sobreviveu após ser socorrido.
As investigações apontam que o ataque teria sido praticado por Luís Henrique Alves de França, conhecido como “Capivara”, que veio a ser morto em 6 de dezembro de 2025, no Campo dos Alemães, com sete tiros. Segundo a polícia, ele teria participado da emboscada contra Eliel e, posteriormente, se tornado alvo de vingança.
Carta encontrada na cela
Quando estava preso, policiais localizaram na cela de Eliel uma carta contendo uma lista de pessoas que, segundo a investigação, estariam marcadas para morrer. Entre os nomes citados estavam desafetos ligados à disputa criminosa e um agente de segurança pública.
Na lista também constava o nome de “Capivara”, que já havia sido morto semanas antes da apreensão do documento.
Durante interrogatório, Eliel se recusou a identificar o autor dos disparos que sofreu. Segundo o boletim, ele afirmou que “daria seu jeito” e que estava “há muito tempo no crime para ser taxado de cagueta”.
Ligações com outros crimes
Outro nome citado nas investigações é o de Pedro Diório da Silva, apontado como motorista do veículo em que foi assassinada a vendedora Camile Santos, de 19 anos, morta a tiros em novembro de 2023, no Residencial União, zona sul de São José. Camile não tinha envolvimento com o crime. Pedro foi preso nesta semana.
Apesar do histórico e das suspeitas de envolvimento em homicídios, Eliel estava em liberdade provisória e não utilizava tornozeleira eletrônica. Ele retornou à prisão após o registro do caso de extorsão mediante sequestro.
Ficha criminal extensa
Segundo a Polícia Civil, o suspeito acumula passagens por tráfico de drogas, roubos armados, uso de veículos roubados ou adulterados e atuação em grupo criminoso. Em diferentes ocorrências, teria sido flagrado com entorpecentes, dinheiro em espécie e materiais relacionados ao tráfico.
A investigação segue em andamento e pode trazer novos desdobramentos sobre a atuação de facções e a escalada da violência em São José.