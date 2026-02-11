A Polícia Civil apreendeu uma carta com uma “lista da morte” durante a prisão de um homem de 28 anos em São José dos Campos. No documento, segundo a investigação, estavam nomes de rivais e até de um policial que seriam alvos de execução.

A descoberta ocorreu após a prisão de Eliel Silva Lima, detido no dia 25 de janeiro, acusado de extorsão mediante sequestro em Caçapava, crime que teve como vítima uma mulher de 30 anos. De acordo com a polícia, ele possui longa ficha criminal e é apontado como integrante ativo da disputa entre grupos criminosos que atuam na cidade.

Guerra entre rivais e tentativa de execução