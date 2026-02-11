Uma mulher de 30 anos, grávida e mãe de oito filhos, afirmou à polícia que pretendia realizar programas noturnos para sustentar a família.

A declaração consta no boletim de ocorrência de um caso que terminou com o companheiro dela esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (11), no Banhado, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp