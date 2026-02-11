Uma mulher de 30 anos, grávida e mãe de oito filhos, afirmou à polícia que pretendia realizar programas noturnos para sustentar a família.
A declaração consta no boletim de ocorrência de um caso que terminou com o companheiro dela esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (11), no Banhado, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil. A principal linha apurada no plantão aponta possível legítima defesa.
Segundo o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu por volta das 3h40. Guardas civis municipais informaram que estavam na base do Banhado quando um veículo se aproximou e o motorista pediu ajuda, afirmando ter sido esfaqueado.
Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial, onde permaneceu internado. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde.
Discussão começou dentro do carro
De acordo com o registro policial, a mulher relatou que pretendia sair para realizar programas noturnos com o objetivo de obter recursos financeiros para sustentar os filhos. Ainda conforme o depoimento, o companheiro teria se revoltado com a decisão e iniciado agressões físicas dentro do veículo, puxando-a pelos cabelos e pelas roupas.
Ela afirmou que conseguiu sair do carro e que pessoas que estavam nas proximidades presenciaram a agressão.
Entre as testemunhas, uma travesti de 39 anos declarou à polícia que interveio ao ver a gestante sendo agredida. Segundo o depoimento, ela desferiu um único golpe de faca nas costas do homem para interromper a violência. A arma foi apreendida e encaminhada para perícia.
Caso pode ser tratado como legítima defesa
No despacho inicial, a autoridade policial considerou que, com base nas versões apresentadas, a facada teria ocorrido para cessar uma agressão em andamento contra a mulher grávida.
Por esse motivo, não houve prisão em flagrante naquele momento. O delegado ressaltou que a dinâmica dos fatos ainda será aprofundada, com novas oitivas e possível análise de imagens da região.
O caso foi encaminhado para uma unidade especializada da Polícia Civil de São José dos Campos, que dará continuidade às investigações.