Um homem com histórico de prisões por receptação foi preso em flagrante conduzindo um carro recém-furtado, na zona sul de São José dos Campos.
A prisão ocorreu na noite de terça-feira (10), quando policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram um Renault Sandero branco trafegando na contramão pela avenida George Eastman.
O veículo havia sido furtado pouco antes no bairro Interlagos e o alerta já havia sido emitido via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas a verificação da placa confirmou que se tratava do automóvel furtado.
O suspeito, já conhecido no meio criminal, acumula seis passagens pelo crime de receptação (Artigo 180 do Código Penal). Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada, e permanece à disposição da Justiça