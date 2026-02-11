11 de fevereiro de 2026
REINCIDÊNCIA

Com longa ficha criminal, homem é preso pela 7ª vez em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carro furtado foi recuperado em São José dos Campos
Carro furtado foi recuperado em São José dos Campos

Um homem com histórico de prisões por receptação foi preso em flagrante conduzindo um carro recém-furtado, na zona sul de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (10), quando policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram um Renault Sandero branco trafegando na contramão pela avenida George Eastman.

O veículo havia sido furtado pouco antes no bairro Interlagos e o alerta já havia sido emitido via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas a verificação da placa confirmou que se tratava do automóvel furtado.

O suspeito, já conhecido no meio criminal, acumula seis passagens pelo crime de receptação (Artigo 180 do Código Penal). Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada, e permanece à disposição da Justiça

