Um homem com histórico de prisões por receptação foi preso em flagrante conduzindo um carro recém-furtado, na zona sul de São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (10), quando policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram um Renault Sandero branco trafegando na contramão pela avenida George Eastman.

