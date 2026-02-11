A família de Erick Lemos, de 47 anos, vive dias de angústia na busca por informações sobre seu paradeiro.
Na segunda-feira (9), ele deixou o local de trabalho e não foi mais visto.
Desaparecimento
Na manhã de segunda-feira, por volta das 9h40, Erick saiu do Atacadão, em Taubaté, onde trabalha como líder de setor.
Ele disse que 'resolveria algumas coisas', deixou o carro e as chaves e saiu a pé, mas não retornou e parou de atender as ligações.
A última visualização no aplicativo de mensagens foi ao meio-dia da mesma data.
Família
Morador do Jardim Paulista, Erick é divorciado e tem dois filhos, de 12 e 21 anos.
A família o descreve como alguém comunicativo e com muitos amigos.
Sem atualizações ou contatos de terceiros, os parentes seguem em busca de qualquer pista que possa ajudar na localização dele.
"Estamos aflitos, preocupados. Não tivemos contato e não sabemos de nada", desabafou a irmã, Fernanda.
Informações
Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelos números (12) 98819-4300 ou (12) 99236-5029.