A família de Erick Lemos, de 47 anos, vive dias de angústia na busca por informações sobre seu paradeiro.

Na segunda-feira (9), ele deixou o local de trabalho e não foi mais visto.

Desaparecimento