O Viapol São José Vôlei recebe o Goiás na noite desta quinta-feira (12), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.

Sob comando do técnico Flávio Tavares, o time da região vem de derrota fora de casa para o Monte Carmelo, na última segunda-feira (9), quando levou 3 a 0.