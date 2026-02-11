12 de fevereiro de 2026
VÔLEI

Viapol São José recebe o Goiás e tenta reagir na Superliga

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
@mirelyrodrigues06_ / @hamandaborges
Viapol São José recebe o Goiás e tenta reagir na Superliga
Viapol São José recebe o Goiás e tenta reagir na Superliga

O Viapol São José Vôlei recebe o Goiás na noite desta quinta-feira (12), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.

Sob comando do técnico Flávio Tavares, o time da região vem de derrota fora de casa para o Monte Carmelo, na última segunda-feira (9), quando levou 3 a 0.

Agora, entra em quadra pressionado e aposta no apoio da torcida para se recuperar no torneio nacional. Até porque o São José está em décimo lugar entre 12 participantes e precisa somar pontos para fugir da zona de rebaixamento, já que os dois últimos colocados caem para a Superliga B.

Por sua vez, o time goiano faz campanha melhor e está em sexto lugar, dentro da zona de classificação para os playoffs, com oito vitórias e oito derrotas até agora. Se os joseenses perderem logo mais, poderão entrar novamente na zona de rebaixamento, caso o Joinville vença o JF Vôlei em Juiz de Fora também nesta quinta, às 20h.

