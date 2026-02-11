11 de fevereiro de 2026
TURISMO CIENTÍFICO

Inpe abre as portas para visitação gratuita

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Portaria do Inpe - São José dos Campos
Portaria do Inpe - São José dos Campos

O Inpe (Istituto Nacional de Pesquisas Espaciais) inicia, no dia 24 de fevereiro, sua temporada de visitas institucionais de 2026.

A iniciativa busca estreitar os laços entre a comunidade científica e a sociedade, permitindo que o público conheça a infraestrutura tecnológica e as pesquisas conduzidas pelo órgão nas áreas espacial, ambiental e climática.

Cronograma

O cronograma de visitas durante o primeiro semestre ocorre de 24 de fevereiro a 6 de julho. No segundo semestre, o período será de 4 de agosto a 3 de dezembro.

As atividades acontecem exclusivamente de terça a quinta-feira, com opções de roteiro nos turnos da manhã, das 9h às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h.

Roteiro

Os visitantes têm a oportunidade de conhecer instalações estratégicas, como o Laboratório de Integração e Testes e o Centro de Rastreio e Controle de Satélites.

O percurso pode incluir ainda palestras ministradas por especialistas sobre temas como astronomia, sensoriamento remoto e mudanças climáticas, adaptando-se ao perfil do grupo visitante.

Como participar

Para participar, os interessados devem realizar um pré-agendamento por meio do formulário disponível no site oficial do instituto.

Cidadãos em geral, escolas e universidades podem participar gratuitamente do programa.

Após essa etapa, a equipe de visitas entra em contato via e-mail para verificar a disponibilidade de datas e definir o roteiro.

Para mais informações ou dúvidas, o INPE disponibiliza o contato pelo e-mail visitas@inpe.br.

