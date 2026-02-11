O Inpe (Istituto Nacional de Pesquisas Espaciais) inicia, no dia 24 de fevereiro, sua temporada de visitas institucionais de 2026.

A iniciativa busca estreitar os laços entre a comunidade científica e a sociedade, permitindo que o público conheça a infraestrutura tecnológica e as pesquisas conduzidas pelo órgão nas áreas espacial, ambiental e climática.

Cronograma