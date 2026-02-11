Após os temporais que atingiram Taubaté causando alagamentos, uma força-tarefa atua no bairro Santa Tereza com foco em reduzir os riscos de doenças.
O trabalho iniciado na terça-feira (10) une diversas secretarias municipais para tentar normalizar a situação no bairro o mais rápido possível.
Ações
Cerca de 30 agentes do Controle de Animais Sinantrópicos trabalham na retirada de entulhos e móveis destruídos pelo transbordamento do córrego. Dois caminhões de materiais danificados já foram retirados do bairro.
Além da limpeza, equipes da Vigilância Sanitária e Epidemiológica estão visitando as casas para orientar os moradores sobre o perigo da leptospirose e o aparecimento de caramujos, problemas comuns após inundações.
Os agentes de Saúde da Família conferem a situação vacinal dos moradores. Profissionais de urgência e emergência avaliam se há alguém que precisa de atendimento médico imediato ou de ser removido para hospitais.
A cidade segue sob monitoramento da Defesa Civil, que também presta ajuda humanitária intermediando doações junto ao Fundo Social.