Após os temporais que atingiram Taubaté causando alagamentos, uma força-tarefa atua no bairro Santa Tereza com foco em reduzir os riscos de doenças.

O trabalho iniciado na terça-feira (10) une diversas secretarias municipais para tentar normalizar a situação no bairro o mais rápido possível.

Ações