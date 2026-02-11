11 de fevereiro de 2026
ABASTECIMENTO

Sabesp investe R$ 24 milhões em obras na rede de São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) executa, nesta quarta-feira (11), uma intervenção na avenida Francisco Loup, esquina com a rua Mairinque, no bairro de Maresias, em São Sebastião.

O serviço permitirá aumento da vazão da água e tem como objetivo aprimorar a rede de abastecimento local.

A companhia informou que o abastecimento de água permanecerá normal durante o trabalho, sem prejuízo à população. Também não haverá interdição total da via.

Investimento

A obra integra um pacote de investimentos de R$ 24.725.032,46 que contempla a execução de melhorias no sistema de abastecimento das Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) Sertão de Maresias, Tropicanga e Itatinga.

A empresa afirma que eventuais intercorrências podem ser comunicadas à central de atendimento pelo telefone 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site oficial.

