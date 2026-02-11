A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) executa, nesta quarta-feira (11), uma intervenção na avenida Francisco Loup, esquina com a rua Mairinque, no bairro de Maresias, em São Sebastião.

O serviço permitirá aumento da vazão da água e tem como objetivo aprimorar a rede de abastecimento local.

