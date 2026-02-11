11 de fevereiro de 2026
R$ 690,68

Homem é preso por furtar picanha em supermercado de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante após furtar 5 peças de picanha em um supermercado de Jacareí.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (10), no bairro Jardim Mesquita.

Ele escondeu a carne numa mochila, mas foi flagrado pelas câmaras de segurança do estabelecimento e abordado ao tentar deixar o local levando os itens.

Inicialmente negou o furto, mas depois, entregou os produtos, no valor de R$ 690,68, voluntariamente.

A polícia foi acionada e o homem foi levado preso e permanece à disposição da Justiça.

