Um homem foi preso em flagrante após furtar 5 peças de picanha em um supermercado de Jacareí.

A ocorrência foi registrada na terça-feira (10), no bairro Jardim Mesquita.

