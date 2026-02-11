A Polícia Civil prendeu em flagrante um casal suspeito de comercializar pela internet canetas emagrecedoras anunciadas como “tirzepatida”, medicamento injetável indicado para emagrecimento, mas que, segundo o boletim de ocorrência, não possuía registro ou autorização sanitária.

A prisão aconteceu no Conjunto Residencial Araretama, em Pindamonhangaba, após investigação iniciada a partir de informações encaminhadas pela Polícia Federal sobre possível comércio irregular do produto por meio de redes sociais.