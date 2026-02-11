O Governo do Estado de São Paulo determinou a ampliação emergencial do fornecimento de refeições do Programa Bom Prato em Taubaté para atender famílias impactadas pelas fortes chuvas na região.

Até sexta-feira (13), a unidade fixa do Bom Prato do município produzirá e entregará diariamente 200 almoços para pessoas acolhidas no abrigo provisório montado na Escola Docelina Silva de Campos Coelho.

