O Governo do Estado de São Paulo determinou a ampliação emergencial do fornecimento de refeições do Programa Bom Prato em Taubaté para atender famílias impactadas pelas fortes chuvas na região.
Até sexta-feira (13), a unidade fixa do Bom Prato do município produzirá e entregará diariamente 200 almoços para pessoas acolhidas no abrigo provisório montado na Escola Docelina Silva de Campos Coelho.
O objetivo é oferecer suporte imediato a cerca de 120 famílias em situação de vulnerabilidade, complementando as ações de assistência coordenadas pela Prefeitura de Taubaté, Fundo Social e pela Defesa Civil.
Alimentação e Bom Prato regular
A alimentação oferecida pelo programa é balanceada e composta por arroz, feijão, salada, proteína, fruta e bebida.
No funcionamento regular das unidades, o almoço e o jantar são servidos pelo valor simbólico de R$ 1,00, enquanto o café da manhã custa R$ 0,50.
Atualmente, a rede estadual conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 45 caminhões do BPM (Bom Prato Móvel), totalizando 125 pontos de atendimento em 42 municípios paulistas.