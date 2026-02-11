11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MANDADO DE PRISÃO

Foragido do tráfico é preso em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem procurado por tráfico foi preso em Caraguatatuba
Homem procurado por tráfico foi preso em Caraguatatuba

Um homem procurado pela Justiça, condenado por tráfico de drogas, foi localizado e preso na zona sul de Caraguatatuba.

A prisão ocorreu no bairro Pegoreli, na terça-feira (10), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O suspeito foi abordado e, em consulta aos sistemas policiais, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, com base no Art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

