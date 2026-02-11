Um homem procurado pela Justiça, condenado por tráfico de drogas, foi localizado e preso na zona sul de Caraguatatuba.
A prisão ocorreu no bairro Pegoreli, na terça-feira (10), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito foi abordado e, em consulta aos sistemas policiais, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, com base no Art. 33 da Lei nº 11.343/06.
Diante dos fatos, ele foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.