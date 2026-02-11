A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um motorista de 36 anos encontrado dentro de um carro parado na faixa da esquerda da Via Dutra, em Jacareí, na madrugada desta quarta-feira (11). O caso ocorreu na altura do km 167/168, no sentido Rio de Janeiro.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a concessionária da rodovia já prestando atendimento. A médica da equipe confirmou o óbito ainda na pista.

