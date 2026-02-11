A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um motorista de 36 anos encontrado dentro de um carro parado na faixa da esquerda da Via Dutra, em Jacareí, na madrugada desta quarta-feira (11). O caso ocorreu na altura do km 167/168, no sentido Rio de Janeiro.
Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a concessionária da rodovia já prestando atendimento. A médica da equipe confirmou o óbito ainda na pista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O veículo, um GM Classic/Corsa prata, estava imobilizado na faixa da esquerda e apresentava danos na lataria, indicando colisão anterior.
O que pode ter causado o acidente na Via Dutra
De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita inicial é de que o carro tenha colidido com um objeto na pista ou, possivelmente, com um veículo de carga que seguia à frente.
Uma das versões anexadas ao registro é a de um motorista de van, de 44 anos, que afirmou ter se deparado com o automóvel parado repentinamente na faixa da esquerda e ter atingido o carro de forma lateral ao tentar desviar.
Segundo ele, após a colisão, estacionou mais à frente, pediu que pessoas próximas ao pedágio acionassem a PRF e a concessionária e retornou ao local para ajudar na sinalização da via.
O motorista relatou ainda que, enquanto utilizava o celular para iluminar e sinalizar o trecho, um caminhão teria batido na traseira do carro parado e fugido sem prestar socorro.
Polícia tenta identificar caminhão envolvido
O boletim também aponta a hipótese de o veículo já estar imobilizado devido a uma colisão anterior com outro caminhão, já que, segundo o registro, não foram encontrados indícios de frenagem brusca ou de choque contra a mureta de proteção.
Diante das versões apresentadas, a autoridade policial destacou que, neste momento inicial, não há elementos suficientes para atribuir responsabilidade penal a uma pessoa específica.
Foram determinadas diligências e o caso foi encaminhado à delegacia responsável pela área, com foco na identificação de eventual caminhão envolvido na ocorrência.