O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiram um alerta de perigo potencial para o Vale do Paraíba nesta quarta-feira (11) com validade até as 23h59.
A região apresenta possibilidade moderada para ocorrência de movimentos de massa, como deslizamentos pontuais em encostas, devido à previsão de pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O aviso de chuvas intensas indica precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h.
Recomenda-se que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não se abriguem debaixo de árvores e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
Além disso, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada.
Informações adicionais podem ser obtidas com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.