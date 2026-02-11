O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiram um alerta de perigo potencial para o Vale do Paraíba nesta quarta-feira (11) com validade até as 23h59.

A região apresenta possibilidade moderada para ocorrência de movimentos de massa, como deslizamentos pontuais em encostas, devido à previsão de pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade.

