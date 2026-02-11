11 de fevereiro de 2026
ATO INFRACIONAL

Adolescentes são apreendidos por furto e tráfico em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Adolescente foi apreendido por furto e envolvimento no tráfico de drogas
Adolescente foi apreendido por furto e envolvimento no tráfico de drogas

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes na tarde de terça-feira (10) envolvidos em furto de veículo e tráfico de drogas na zona sul de Caraguatatuba.

A ação foi realizada por equipes do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Ocorrência

Os adolescentes invadiram um veículo estacionado e subtraíram dinheiro em espécie e um cartão bancário.

Posteriormente, fizeram uso do cartão para realizar compras em estabelecimentos locais.

Apreensões

Durante as diligências ao endereço de um dos suspeitos, com autorização do responsável legal, a equipe constatou que um dos jovens também atuava no tráfico de entorpecentes.

Com ele foram apreendidas drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.


O segundo envolvido foi localizado em outro bairro do município.

Um dos adolescentes foi apreendido por furto e o outro por atos infracionais análogos aos crimes de furto e tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

