A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes na tarde de terça-feira (10) envolvidos em furto de veículo e tráfico de drogas na zona sul de Caraguatatuba.
A ação foi realizada por equipes do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
Os adolescentes invadiram um veículo estacionado e subtraíram dinheiro em espécie e um cartão bancário.
Posteriormente, fizeram uso do cartão para realizar compras em estabelecimentos locais.
Apreensões
Durante as diligências ao endereço de um dos suspeitos, com autorização do responsável legal, a equipe constatou que um dos jovens também atuava no tráfico de entorpecentes.
Com ele foram apreendidas drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.
O segundo envolvido foi localizado em outro bairro do município.
Um dos adolescentes foi apreendido por furto e o outro por atos infracionais análogos aos crimes de furto e tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.