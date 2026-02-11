Um homem acusado de tráfico de entorpecentes foi preso em flagrante na noite de terça-feira (10), em Lorena. Durante a ocorrência, um tijolo de maconha foi apreendido.

A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela avenida Marechal Argolo.

