11 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Homem dirige carro de traficante e é preso com tijolo de maconha

Por Da redação | Lorena
Tijolo de maconha com peso de 510 gramas
Um homem acusado de tráfico de entorpecentes foi preso em flagrante na noite de terça-feira (10), em Lorena. Durante a ocorrência, um tijolo de maconha foi apreendido.

A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela avenida Marechal Argolo.

O suspeito trafegava em um veículo pertencente a um criminoso conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas.

Em abordagem e vistoria veicular, foi localizado um tijolo de maconha no interior do carro, com peso aproximado de 510 gramas.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

