Um homem acusado de tráfico de entorpecentes foi preso em flagrante na noite de terça-feira (10), em Lorena. Durante a ocorrência, um tijolo de maconha foi apreendido.
A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela avenida Marechal Argolo.
O suspeito trafegava em um veículo pertencente a um criminoso conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas.
Em abordagem e vistoria veicular, foi localizado um tijolo de maconha no interior do carro, com peso aproximado de 510 gramas.
O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.