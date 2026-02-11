11 de fevereiro de 2026
SJC prevê 10 mil embarques na Rodoviária Nova durante o feriado

A movimentação de passageiros no Terminal Rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos (Rodoviária Nova) deve aumentar 30% durante o feriado de Carnaval.

O local, que registra normalmente a média de 3 mil embarques diários, deve receber em torno de 10 mil passageiros já a partir desta sexta-feira (13).

Além da circulação de passageiros, há grande movimentação de acompanhantes no saguão e na área de embarque.

Para atender à demanda, as empresas disponibilizaram carros extras e oferta de horários adicionais.

Entre os destinos mais procurados estão as cidades do Litoral Norte de São Paulo, o Sul de Minas Gerais, a capital paulista, além do Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

Para agilizar o embarque e evitar filas, recomenda-se a compra da passagem com antecedência e a chegada ao terminal cerca de 30 minutos antes da partida, portando o bilhete e documentos originais.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, munidos da devida documentação.

