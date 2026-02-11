A movimentação de passageiros no Terminal Rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos (Rodoviária Nova) deve aumentar 30% durante o feriado de Carnaval.

O local, que registra normalmente a média de 3 mil embarques diários, deve receber em torno de 10 mil passageiros já a partir desta sexta-feira (13).

