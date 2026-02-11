Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região de Queluz.

A prisão ocorreu na segunda-feira (9).

