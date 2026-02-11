Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região de Queluz.
A prisão ocorreu na segunda-feira (9).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito trafegava em uma bicicleta com uma sacola preta na parte da frente.
Ao perceber a presença da equipe, tentou fugir, mas foi alcançado.
Dentro da sacola, foram encontradas porções de cocaína e maconha.
Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.