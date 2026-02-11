11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem tenta fugir em bicicleta, mas é preso em flagrante no Vale

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
PM apreende drogas em Queluz
PM apreende drogas em Queluz

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região de Queluz.

A prisão ocorreu na segunda-feira (9).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito trafegava em uma bicicleta com uma sacola preta na parte da frente.

Ao perceber a presença da equipe, tentou fugir, mas foi alcançado.

Dentro da sacola, foram encontradas porções de cocaína e maconha.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários