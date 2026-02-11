Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

A prisão na segunda-feira (9), quando policiais militares da 2ª Cia.da Polícia Militar do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram à rua Pastor Jaime Wright para averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes por meio do 190.

