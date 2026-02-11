11 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

SJC: Homem é preso com 144 porções de crack no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas após denúncia no Campo dos Alemães
Drogas apreendidas após denúncia no Campo dos Alemães

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

A prisão na segunda-feira (9), quando policiais militares da 2ª Cia.da Polícia Militar do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram à rua Pastor Jaime Wright para averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes por meio do 190.

O suspeito estava no local e ao perceber a presença da viatura, dispensou uma sacola plástica contendo 144 pedras de crack, R$ 313 em dinheiro e um aparelho celular.

Em abordagem, confessou a prática criminosa.Todo o material foi apreendido.

Diante dos fatos, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

