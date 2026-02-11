Em resposta aos estragos causados pelas intensas chuvas dos últimos dias, a Prefeitura de Monteiro Lobato mobilizou equipes para prestar atendimento emergencial em diversos pontos da zona rural.

A ação ocorreu nesta terça-feira (10), com o foco na remoção de barreiras e no restabelecimento da segurança nas vias.

De acordo com o balanço da administração municipal, diversas frentes de trabalho atuaram simultaneamente.