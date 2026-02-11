Em resposta aos estragos causados pelas intensas chuvas dos últimos dias, a Prefeitura de Monteiro Lobato mobilizou equipes para prestar atendimento emergencial em diversos pontos da zona rural.
A ação ocorreu nesta terça-feira (10), com o foco na remoção de barreiras e no restabelecimento da segurança nas vias.
De acordo com o balanço da administração municipal, diversas frentes de trabalho atuaram simultaneamente.
Locais
Na Estrada do Livro, na Ponte Nova e na Estrada do Rio Manso, as passagens emergenciais já foram liberadas, embora as equipes devam retornar a esses locais para a retirada definitiva do excedente de terra e a recuperação total dos trechos afetados.
Já nas estradas do Brumado, Descoberto, Micheletto e Santa Maria (sentido São Francisco Xavier), as ocorrências foram atendidas com sucesso, garantindo a normalização da trafegabilidade.
A situação mais crítica foi registrada na segunda travessa da Ponte Nova.
No local, a queda de barreiras atingiu um bambuzal e a rede elétrica, afetando um poste.
Devido à complexidade e ao risco de choque elétrico, a prefeitura aguarda o apoio da concessionária EDP para dar continuidade aos trabalhos de limpeza.
Próximos passos
Os trabalhos de manutenção e melhorias seguirão de forma gradativa ao longo dos próximos dias.
Segundo a administração municipal, o cronograma, no entanto, depende da estabilidade das condições climáticas e da logística operacional para que todas as vias sejam totalmente normalizadas.