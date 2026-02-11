11 de fevereiro de 2026
São Sebastião realiza mutirão de empregos para área de educação

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião promove, nesta quinta-feira (12), um mutirão de empregos com foco em funções da área da educação.

São cinco funções que somam 26 vagas disponíveis, sendo duas vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência).

Vagas disponíveis

As oportunidades ofertadas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

  • Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: 15 vagas
  • Auxiliar de Limpeza: 2 vagas
  • Professor 25h: 5 vagas
  • Professor EAP: 2 vagas
  • Auxiliar Administrativo (exclusivo para PCD): 2 vagas

Como se candidatar

O processo segue as normas do Sistema de Intermediação de Mão de Obra do Governo Federal, que restringe o encaminhamento a trabalhadores com cadastro vinculado ao município.

Para participar, os candidatos devem apresentar:

  • RG e CPF;
  • Carteira de trabalho (física ou digital);
  • Currículo impresso e atualizado;
  • Comprovante de residência em São Sebastião.

A Prefeitura informa que a seleção e a contratação são de responsabilidade dos empregadores. Interessados devem comparecer à sede do PAT, na rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº 391, Centro, a partir das 9h.

